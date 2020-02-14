Руководитель Центра радиационной безопасности Днепропетровщины задержан на взятке в 12 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что владелец одной из частных медицинских клиник приобрел новое рентгенологическое оборудование и должен был получить разрешение для медперсонала на работу с прибором. Он официально обратился в Центр, который обеспечивает прохождение врачебным персоналом специальных курсов по мерам безопасности при работе с рентгеновскими аппаратами. По версии следствия, руководитель контролирующей структуры предложил решить вопрос неофициально. За деньги он гарантировал быстрое прохождение учебного курса и гарантированную сдачу зачетов медперсоналом.

Правоохранители задокументировали получение должностным лицом в рабочем кабинете 12 тыс. грн от владельца клиники.

Во время проведения следственных действий по местам работы и проживания чиновника правоохранители изъяли почти 500 тыс. грн, вероятно полученных от противоправной деятельности.

По предварительной информации, чиновник систематически получал денежное вознаграждение за прохождение курсов безопасности не только из местных медучреждений, но и "помогал" с решением этого вопроса представителям других областей Украины.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины руководителю контролирующего органа сообщено о подозрении.

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