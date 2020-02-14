Киевские полицейские задержали двух домушников-"альпинистов" на Троещине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Деснянского управления полиции и столичного главка на улице Сержа Лифаря задержали двух мужчин по подозрению в квартирной краже.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Донецкой области, 1972 и 1975 рождения, ранее судимые за кражи.

"Мы установили, что злоумышленники с помощью альпинистского снаряжения спустились в квартиру на девятом этаже и путем отжима окна проникли в дом. Упаковав бытовую технику и ювелирные украшения хозяев, мужчины вышли через входную дверь. Часть похищенного они оставили на ступенях и пошли на улицу за снаряжением, где мы их задержали", - сообщил он.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают причастность лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.