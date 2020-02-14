Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

В состав преступной группы входили трое мужчин. Ими оказались жители Хмельницкого – мужчины в возрасте 24, 45 и 46 лет, которые уже были судимы за совершение преступлений. Правоохранители обнаружили, что в начале месяца они пришли к бизнесмену и сказали, якобы он задолжал более 13 тысяч долларов. Предприниматель пообещал отдавать "долг" частями, поскольку боялся физической расправы.

Во время следствия в полиции зафиксировали момент передачи денег злоумышленникам. К тому же, они обнаружили и заказчика, который таким образом пытался избавиться от конкурента.









Смотрите также: Киевские полицейские задержали двух домушников-"альпинистов" на Троещине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также отмечается, что задержанные были ранее выпущены под залог по делу о вымогательстве.

После того, как их задержали в 2018 году, лидеру группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 130 тысяч гривен залога. Двум другим – такие же меры, но с меньшей суммой залога, которую они сразу внесли и продолжили свою преступную деятельность.

В этот раз всем троим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.