Во двор основателя интернет-провайдера "Ланет" Мазура бросили гранату, он связывает это с прекращением трансляции NewsOne. ФОТО

Взрыв произошел еще 4 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Дом, во дворе которого произошел взрыв, нежилой, там идет ремонт. Взрыв выбил окна, осколки испортили стены фасада. Никто не пострадал. Рабочих, которые делали ремонт в здании, в это время не оказалось на месте.

По словам самого Мазура, в сторону дома бросили боевую гранату. Его адвокат Сергей Дешунин рассказал: камера зафиксировала, что под дом приехал автомобиль, из него вышли люди, швырнули гранату в дом и быстро скрылись.

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При этом в определении об открытии уголовного производства нет упоминания о гранате, в нем сказано, что произошел "взрыв неустановленного предмета".

Правоохранители квалифицировали дело по статье "хулиганство".

Мазур связывает случившееся с тем, что с 2019 года "Ланет" принял решение прекратить трансляцию каналов Макси TV (Наш) и NewsOne. Свой шаг кабельный провайдер объяснил тем, что, в его понимании, каналы набрали критическую массу санкций.

Мазур говорит, что менеджеры NewsOne пытались убеждать, что восстановить трансляцию канала - в его личных интересах.

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Он добавляет, что один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала. "Потому что будет поздно". Виктор так передал эту фразу и посчитал ее предостережением в свой адрес. В свою очередь Латко отрицает, что делал владельцу кабельной сети какие-либо предостережения.

"Я не знаю, о чем он (Мазур - Ред.) говорит, о каком нападении на себя. Потому что нет такого факта", - подчеркивает Латко.





