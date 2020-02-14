СБУ разоблачила чиновников лесхоза на Волыни, наладивших в сговоре с бизнесом схему присвоения бюджетных средств. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По версии следствия, чиновник организовал нелегальный бизнес совместно с подчиненными и частными предпринимателями, которые сотрудничали с лесхозом. Коммерсанты по договорам оказывали госпредприятию услуги по лесозаготовоке. На самом деле для их выполнения привлекались работники лесхоза и местные жители, которые получали минимальную зарплату наличными, а не штатные работники подрядчиков.

В то же время лесхоз осуществлял оплату работ в полном объеме по безналичному расчету. "Сэкономленные" средства участники сделки переводили через подставные фирмы в наличные и присваивали.

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Оперативники спецслужбы установили, что только в период с октября 2019 по февраль 2020 году на счета аффилированных с участниками сделки фирм перечислено 2 миллиона гривен государственных средств.

Правоохранители задержали двух работников лесхоза и частного предпринимателя в поселке Маневичи во время "распределения" почти 500 тыс. гривен, снятых со счетов.









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Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной схеме.