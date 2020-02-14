Украинский моряк Горяев пропал с борта сухогруза в Персидском заливе после конфликта с капитаном-россиянином. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает благотворительная организация "Ассоль".

8 февраля 2020 с борта судна "Виктория" (Cargo ship, Флаг Belize, IMO 9065912) исчез Горяев Александр Александрович, 17.04 1987 г.р. гражданин Украины. Происшествие произошло в нейтральных водах Персидского залива на пути в Иран.

"Родные жалуются, что инцидент произошел 08.02.2020г.., Однако представитель крюинговой компании сообщил родным данную весть 13.02.2020г..- тем самым оттянул время на поиск родного человека. После списания Капитана и старпома, на их место пришли граждане России из Ростова-на-Дону, с которыми у пропавшего Горяева А.А. были недоразумения, об этом Горяев А.А. сообщил родным в телефонном разговоре 23.01.2020г.", - говорится в сообщении.

Сестра и жена пропавшего уверены - дело об исчезновении украинского моряка пытаются "замять": отсутствие украинского моряка коллегами обнаружено не в 16:30, как было в уведомлении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше. Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его на вахту, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось.

"У капитана и старпома из России был мотив не найти украинского моряка - для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только придя туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа", - добавили в "Ассоль".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский моряк Масленников пропал во время рейса в Атлантическом океане. ФОТО



