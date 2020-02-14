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14.02.20 17:33

Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В полночь 14 февраля пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах.

Задержанный оказался 32-летним молдаванином. Человек из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 метров.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда.

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Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 01
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 02
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 03
Молдаванин пытался пересечь границу на детском надувном бассейне, - Госпогранслужба 04

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