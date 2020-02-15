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15.02.20 09:58

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой "Без тертя нема любові". ФОТО

Ко Дню всех влюбленных экс-глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал свое фото с фразой "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути". Данный пост прокомментировал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Богдана в фейсбуке.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 01

В комментарии Луценко опубликовал свое фото с надписью "Без тертя нема любові". На нем экс-генпрокурор в окружении сердец, цветов, шампанского и алмаза.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 02

Также в комментарии к Богдану пришел заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и написал, что скучает за Богданом.

Пост Богдана ко Дню Валентина экс-генпрокурор Луценко прокомментировал картинкой Без тертя нема любові 03

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Андрея Ермака.

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