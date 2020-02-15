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15.02.20 22:57

Скандальные "12 шагов" вернули на сайт Мюнхенской конференции. ДОКУМЕНТ

Документ "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, снова доступен на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мюнхенской конференции по безопасности.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

В этот же день документ удалили с сайта.

В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.

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