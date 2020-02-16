Влезли в окно, взорвали банкомат, украли 250 тысяч гривен, - полиция Николаева разыскивает преступников. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства", — сказано в сообщении.

Преступники похитили 250 тысяч гривен.

Полиция начала производство по ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах". Наказание по этой статье — до 8 лет за решеткой.

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"Просьба к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления или владеют информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратиться к Ингульского отдела полиции по адресу: г.. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А, или позвонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", — добавили в полиции.



