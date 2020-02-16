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16.02.20 13:34

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили. ФОТОрепортаж

15 февраля "Слуга народа" провела свой 3 съезд, на котором была озвучена идеология политсилы, утвержден состав Высшего совета партии и принят новый устав партии.

Некоторые моменты мероприятия попали в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 01

Роксолана Пидласа что-то ищет в сумочке в ожидании начала съезда

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 02

"Слуги народа" постепенно занимают места в зале

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 03

Людей прибывает и съезд скоро начнется

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Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 04

Пауерлифтер Артем Дмитрук, инициировавший отставку своего тезки - главы НАБУ Артема Сытника

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 05Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 06

Ресторатор Николай Тищенко в хорошем расположении духа

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 07

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо и Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") ведут беседу

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 08

... и обнимаются для снимка

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 09Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 10

Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко привлек внимание фотооператоров

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Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 11Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 12

Перед началом "слуги народа" исполнили гимн Украины 

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 13

Нардеп от "СН"

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 14

Еще одна нардеп от "СН"

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 15

Тищенко фиксирует выступление на камеру телефона

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Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 16
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 17

Освобожденный из плена "ДНР" Василий Савин выступил с обращением 

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 18

Съезд в разгаре

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 19

Выступление Корниенко

Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 20
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 21
Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 22

"Слуги народа" слушают и голосуют

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Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как слуги народа 3-й съезд проводили 23

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