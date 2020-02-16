Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили. ФОТОрепортаж

Некоторые моменты мероприятия попали в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Роксолана Пидласа что-то ищет в сумочке в ожидании начала съезда
"Слуги народа" постепенно занимают места в зале
Людей прибывает и съезд скоро начнется
Пауерлифтер Артем Дмитрук, инициировавший отставку своего тезки - главы НАБУ Артема Сытника
Ресторатор Николай Тищенко в хорошем расположении духа
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо и Юрий Корявченков (бывший Юзик из "Квартала-95") ведут беседу
... и обнимаются для снимка
Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко привлек внимание фотооператоров
Перед началом "слуги народа" исполнили гимн Украины
Нардеп от "СН"
Еще одна нардеп от "СН"
Тищенко фиксирует выступление на камеру телефона
Освобожденный из плена "ДНР" Василий Савин выступил с обращением
Съезд в разгаре
Выступление Корниенко
"Слуги народа" слушают и голосуют
Групповое фото на память