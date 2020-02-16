Водитель под наркотиками сбил людей на тротуаре во Львовской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло накануне автодороге Городок - Комарно в селе Черляны.

"Водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. С телесными повреждениями жительницы города Городок в возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летний житель Дрогобыча госпитализированы", — сказано в сообщении.

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Водитель "Таврии" был под действием наркотиков, установили медики. Его задержали.

Полиция открыла производство по по ч.2 ст.286. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.



