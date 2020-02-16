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16.02.20 14:50

Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана. ФОТОрепортаж

Ночью в селе Овадное на Волыни неизвестные сожгли авто настоятеля храма православной церкви Украины Сергея Мисана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Буг". 

Сам Мисан предполагает, что поджог может быть связан с религиозным конфликтом между прихожанами ПЦУ и УПЦ МП относительно храма в селе Сусваль, где он является настоятелем. Также он неоднократно слышал угрозы в свой адрес.

Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 01
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 02
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 03
Неизвестные на Волыни сожгли автомобиль священника ПЦУ Мисана 04

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В пресс-службе Нацполиции сообщили, что автомобиль "Volkswagen T4" вместе документами сгорел во дворе возле дома священнослужителя.

Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам "умышленное уничтожение имущества".

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