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16.02.20 18:35

Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета. ФОТОрепортаж

Стрелять из огнемета РПО-А "Шмель" учились военнослужащие морской пехоты, мотопехотных и механизированных подразделений ВСУ.

Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"На Луганщине бойцы, выполняющие боевые задачи в районе операции Объединенных сил, совершенствовали навыки стрельбы из реактивного огнемета РПО-А "Шмель"", — сказано в сообщении.

Курс длился несколько недель и завершился боевыми стрельбами.

"По фугасному действию 93-миллиметровые боеприпасы к этому огнемету можно сравнить с артиллерийскими снарядами 122-152 мм. При этом солдат может подняться из окопа, выстрелить по цели и скрыться. Вычислить его после этого невозможно", — рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

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По его словам, это оружие можно назвать "карманной пушкой" пехотинца.

"Оно способно поражать не только технику противника, но и хорошо укрепленные точки с вражеской живой силой", — добавил военнослужащий.

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Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 02
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 03
Военнослужащие ООС прошли курс стрельбы из огнемета 04
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