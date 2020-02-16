Пьяный полицейский в Броварах сбил насмерть прохожего и пытался скрыться, - НПУ. ФОТО

"Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы дать им преимущество, и совершил наезд на двух человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции в Киевской области.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

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На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции.

Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.

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