Пьяный полицейский в Броварах сбил насмерть прохожего и пытался скрыться, - НПУ. ФОТО

"Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы дать им преимущество, и совершил наезд на двух человек", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции в Киевской области.
После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.
На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции.
Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".
В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
На место происшествия полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.
Глава полиции Киевщины Андрей Небытов назначил служебное расследование по данному факту.