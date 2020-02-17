Спасатели тестируют снегоболотоходы "Богун" украинского производства. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.
Отмечается, что особенность снегоболотохода "Богун" - высокая проходимость, которая позволяет преодолевать водные преграды и труднодоступные места в горной местности, что является ключевым фактором в уменьшении времени прибытия спасателей для оказания неотложной помощи туристам, попавшим в беду во время путешествия.
Эти автомобили, общей стоимостью почти 29 миллионов гривен, могут передвигаться по любым типам почв и водным препятствиям. Скорость передвижения по твердым поверхностям равна 40 км/ч, а скорость преодоления водных преград равна 6 км/ч.
В комплектацию снегоболотохода входит большое количество профессионального дополнительного оборудования, в частности: радиостанции автомобильного и авиационного типа, гидрокостюмы спасателя, специальные спасательные носилки с креплением для транспортировки вертолетом, спасательные веревки и спасательные жилеты, широкий шанцевый инструмент, специальная бензопила спасателя.
Обзор снаряжения и демонстрация работы снегоболотохода "Богун" в условиях, максимально приближенных к реальным, прошли на учебном полигоне 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС в Дрогобыче.