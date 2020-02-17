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17.02.20 07:55

В ДТП на Слобожанском проспекте погиб популярный ведущий Днепра 30-летний Александр Усачев. ФОТО

Жертвой аварии на Слобожанском проспекте стал Александр Усачев — популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре. Ему было 30 лет.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом сообщает Информатор.

В сети знакомые и друзья погибшего распространяют информацию об утрате и соболезнования близким. Лишь в январе Александр отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников. О совместных проектах вспомнил и администратор Facebook-сообщества Владимир Мамченко. 

В ДТП на Слобожанском проспекте погиб популярный ведущий Днепра 30-летний Александр Усачев 01
Фото: сайт Информатор

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В ДТП также пострадала дочь ведущего. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Напомним, Александра, его ребенка и еще одного прохожего сбил водитель Audi, который убегал от погони. Позже выяснилось, что нарушитель и еще один мужчина похитили человека, с которым и ехали в машине. Видео момента аварии можно посмотреть здесь.

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