"Непокаране зло множиться": у посольства Ирана почтили память жертв крушения Боинга МАУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В мероприятии приняли участие родственники и близкие жертв катастрофы, а также представители общественности и просто неравнодушные украинцы. Люди принесли с собой цветы и лампадки.



















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Фото/видео - Олег Богачук

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

На данный момент черные ящики со сбитого Боинга находятся в Иране, который не может расшифровать самописцы без помощи специалистов, но, при этом, отказывается передать их тем, кто способен сделать это.