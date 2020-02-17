Пьяный таксист Uber в Киеве протаранил стоявший на светофоре автомобиль: скорая забрала трех пассажирок. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

По словам водителя Dacia, он двигался по Бальзака в сторону улицы Милославской с двумя девушками в салоне. Перед перекрестком с улицей Лыфаря он остановился на красный сигнал светофора. В этот момент мужчина ощутил сильный удар в заднюю часть. От удара его машину развернуло.

Когда он вышел на улицу, то увидел, что в него врезался Hyundai службы такси Uber, в котором находилась девушка-пассажир.

В результате столкновения пострадали три девушки: их увезла скорая.

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У водителя Hyundai были явные признаки алкогольного опьянения, а в салоне его машины лежали бутылки из-под алкоголя. Его посадили в патрульный автомобиль, где он уснул. Во время медицинского освидетельствования Hyundai прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле.













