Виновниками ДТП на Слобожанском проспекте оказалась группировка, которая похитила человека, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Выяснилось, что преступная группировка состояла из 6 человек.

16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него $20 тыс. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте дорожно-транспортного происшествия.

Лидер группы в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал преступную группировку. В течение этого времени сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями под процессуальным руководством местной прокуратуры № 3 г. Днепр документировали их преступную деятельность.

В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас все шестеро мужчин задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой). После проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкциям статей членам группы, в соответствии с ролью каждого, грозит до 15 лет лишения свободы. Также в ходе расследования будет установлена ​​причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Напомним, в воскресенье, 16 февраля, на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской в Днепре Audi, пытаясь "сбежать" от полиции, сбил троих пешеходов на пешеходном переходе. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, госпитализировали.

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