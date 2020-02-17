Мюнхенский план из "12 шагов" и предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад 9 мая в Москву - это одна кремлевская спецоперация, - Кондратюк. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"Так называемый Мюнхенский план из 12 шагов "к усилению безопасности в Украине" и сегодняшнее выступление представителя ОПЗЖ на Согласительном совете Верховной Рады Украины - это все одна большая кремлевская провокация и информационная спецоперация. Категорически неприемлемо в условиях военной агрессии России против Украины проводить совместные мероприятия по любым историческим или праздничным датам! А тем более втягивать в российскую пропагандистскую кампанию Верховную Раду Украины! Это моя официальная публичная позиция, как вице-спикера Верховной Рады!" - заявила Кондратюк.

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"А наш украинский День памяти и примирения и праздничные мероприятия по случаю Победы над нацизмом во II-й мировой войне должны выглядеть, как на этом фото. Степан Петраш (воин УПА) и Иван Залужный (офицер Красной армии) - дед павшего в российско-украинской войне Ивана Гутника-Залужного, лейтенанта, командира взвода Нацгвардии Украины", - добавила она.







Ранее сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Напомним, доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" был опубликован в пятницу, 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности. В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму". В МИД Украины подчеркнули, что тезисы доклада не отражали официальную позицию Украины.