Пьяный солдат-срочник потерял оружие на Ривненщине, ему грозит до 3 лет лишения свободы, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в январе 2020 года нацгвардеец, при обеспечении общественной безопасности и порядка на территории Сарненского района Ривненской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял вверенное для служебного пользования военное имущество - специальное устройство для отстрела резиновыми пулями с 12 патронами к нему.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Ривненского гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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