Чиновники присвоили около 7 млн грн на ремонте школы в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровщины провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн. По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы.

При осуществлении реконструкции и благоустройства объекта главные подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, эта сделка позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе проведенных следственных действий правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, которая свидетельствует о проведении незаконной сделки.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.





