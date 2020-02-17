Под Станицей Луганской нашли снаряд, состоящий на вооружении армии РФ, - прокуратура. ФОТО

Снаряд станет уликой в деле против РФ в Международном уголовном суде. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе пгт Станица Луганская обнаружено военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года — термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и используется исключительно армией РФ", — сказано в сообщении.

По версии следствия, незаконные вооруженные формирования, контролируемые Россией, используют такие заряды для военной агрессии против Вооруженных Сил Украины.

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"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ в вооруженном конфликте на территории нашего государства", — добавили в пресс-службе.





