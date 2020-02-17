"Типичный схематоз": в Одессу пытались ввезти на полмиллиона батареек больше, чем задекларировали, - Нефьодов. ФОТО

Об этом случае написал в Facebook Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"В порт пришел контейнер с 885 тыс батареек и аккумуляторов. На выезде из таможенного терминала контейнер остановила на переосвидетельствование мобильная группа Координационно-мониторинговой таможни - и оказалось, что там на 499 тыс батареек больше!" — написал он.

"К сожалению, это достаточно типичный схематоз, когда товара больше или он несколько отличается от заявленного — каждый же контейнер НЕ выгрузишь и не перероешь", — добавил Нефьодов.

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По словам главы таможни, бороться с такими нарушениями помогут инвестиции в таможенную инфраструктуру. Нефьодов отметил, что в Одессе у таможни, к примеру, до сих пор нет собственных весов.

"Составлен протокол, товар изъят, еще и есть подозрение, что часть товара контрафакт ... Спасибо за поддержку по этому кейсу Управления СБУ в Одесской Области, останавливали этот груз совместно!" — добавил руководитель таможни.

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