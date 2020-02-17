Мужчину, бросившего гранату в полицейских, приговорили к 9 годам заключения, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Покушение произошло в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы. Полицейские остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно, а нашли у него вещество, похожее на наркотик.

"Во избежание задержания и доставления в управление полиции, мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Вследствие указанных действий произошел взрыв, и только благодаря быстрому реагированию правоохранителей удалось избежать жертв", — сообщили в прокуратуре.

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Мужчину задержали на месте. Выяснилось, что это киевлянин 1988 года рождения.

"За совершение указанного преступления судом присяжных правонарушитель признан виновным по ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины и осужден на 9 лет лишения свободы", — подытожили в прокуратуре.



