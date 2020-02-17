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17.02.20 22:45

Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату. ФОТО

Работники шахты "Краснолиманская" второй день бастуют у здания городской администрации Покровска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сотрудники угольного предприятия требуют погасить перед ними задолженность по зарплате. Шахтеры добиваются полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года. Несколько человек надели себе на руки цепи, пристегнутые к канистрам с бензином.

На площади Шибанкова также разбили палатки ветераны АТО, которые решили поддержать протестующих горняков.

13 февраля рабочие первой смены шахты "Краснолиманская" отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы.

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В Донецкой области пять угольных предприятий сегодня задолжали своим работникам около полумиллиарда гривен – такими данными располагают в Донецкой облгосадминистрации. Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.

Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 01
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 02
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 03
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином, требуя выплатить зарплату 04

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