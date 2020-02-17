Украинские "Грады" выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы в рамках учений на Днепропетровщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На них украинские "Грады" выполнили 250-километровый марш и боевые стрельбы во время условного наступательного боя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам руководителя учений - начальника управления ракетных войск и артиллерии - заместителя командующего войсками ОК "Восток" полковника Сергея Мусиенко, во время боевого слаживания бригадной артиллерийской группы, реактивный дивизион совершил марш из пункта постоянной дислокации, выполнил мероприятия по подготовке к ведению боевых действий и нанес огневое поражение условному противнику с РСЗО "Град" во время наступательного боя танковой бригады.

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"Во время учений дивизион выполнил несколько перемещений боевого порядка и командно-наблюдательных пунктов и совершил огневое поражение целей в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Дивизион подготовлен хорошо, показывает высокий уровень знаний и умений", - отметил Сергей Мусиенко.









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Фото: mil.gov.ua