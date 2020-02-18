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18.02.20 11:01

Задержан подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-боец "Омеги", - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении экс-бойцу спецподразделения "Омега".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Бывший офицер отдельного отряда спецназначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в: превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Установлено, что 20 февраля 2014 года подозреваемый, действуя совместно с другими представителями правоохранительных органов, как единственный боевое подразделение, осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, еще одного - смертельно.

17 февраля 2020 бывшего спецназовца задержали и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Задержан подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-боец Омеги, - ГБР 01
Задержан подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-боец Омеги, - ГБР 02
Задержан подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-боец Омеги, - ГБР 03

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