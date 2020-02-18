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18.02.20 14:22

Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура Полтавской области совместно с СБУ и территориальным управлением ГБР задокументировали получение адвокатом взятки в сумме 10 000 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что адвокат, получив информацию, что его коллега занимается адвокатской дияльнисю без юридического образования, требовал и получил от него 10 тыс. долларов США. Средства предназначались за влияние на правоохранителей относительно непривлечения коллеги к ответственности с последующим лишением права на осуществление адвокатской деятельности.

Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за влияние на правоохранителей 01
Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за влияние на правоохранителей 02
Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за влияние на правоохранителей 03

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На данный момент адвокату сообщено о подозрении в соответствии с третьей частью статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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