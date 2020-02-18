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18.02.20 16:34

Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу. ФОТО

Около 300 профсоюзов шахтеров заблокировали железнодорожные пути в городе Славкув на юге Польши, протестуя против поставок угля из России.

Об этом сообщает Polsat, информирует Цензор.НЕТ.

Шахтеры говорят, что российский уголь лишает их рабочих мест и возможности получить повышение зарплат.

Протестующие призвали власти обратить внимание на сложную ситуацию на рынке угля. Речь идет о большом количестве сырья, которое не собирают энергетические компании. Это, по мнению профсоюза, вызвано, среди прочего, чрезмерным импортом угля, преимущественно из России.

Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу 01

"Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы много раз получали обещания. Однако на самом деле ничего не происходит", - заявил протестующий Богуслав Зийтек.

Подобная акция состоялась также на прошлой неделе. Шахтеры заявили, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.

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