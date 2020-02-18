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18.02.20 16:40

44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

44-летний одессит организовал канал торговли людьми. Молодых женщин вербовали для работы в борделях Израиля и Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Девушек злоумышленники выбирали среди тех, кто находился в тяжелом материальном положении. За "работу" предлагали хорошую зарплату, 70% от которой получали сами "работодатели". Кроме того, все расходы, связанные с выездом за границу, мужчины брали на себя, при условии что женщины их "отработают".

Организатора преступной деятельности - 44-летнего одессита оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с работниками следственного управления ГУНП в Одесской области и пограничниками, при процессуальном руководстве областной прокуратуры задержали прямо в одесском международном аэропорту за попытку переправить двух украинок в Германию. Кроме того, задержан и один из сообщников мужчины - на десять лет младше него.

В качестве вещественных доказательств у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты, список женщин, копии трудовых договоров, страховые полисы и т.д.

Сейчас с подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за торговлю людьми предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 01
44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 02
44-летний одессит вербовал женщин для работы в борделях Израиля и Германии, - Нацполиция 03

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