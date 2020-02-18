Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.











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Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.