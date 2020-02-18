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18.02.20 17:22

Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста. ФОТОрепортаж

Следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 01
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 02
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 03
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 04
Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста 05

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Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех причастных к совершению преступления.

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