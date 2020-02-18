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18.02.20 17:56

СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути. ФОТО

В центре Киева СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и почти 30 литрами ртути.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тайник был обустроена в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1 сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.

По оценкам экспертов, детонация обнаруженных предметов или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других, причастных лиц.

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СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути 01
СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути 02

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