Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие". ФОТО

Фото Богдан обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Публикацию фото экс-глава ОП сопроводил таким текстом (орфография и грамматика сохранены).
"Девочки тут такое дело))))
Приехал на Сейшелы а тут скукатища...
Никто не хочет прилететь в гости???
Поддержать так сказать в трудную минуту)))))
А то совсем изгоревался я))) безвластие.
p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", — написал он.
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Первую фотографию с отдыха на Сейшелах Богдан опубликовал накануне. Тогда он завершил пост фразой "Денег нет, но вы держитесь".
Напомним, 11 февраля президент Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Вместо Богдана главой ОП стал Андрей Ермак.