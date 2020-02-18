Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что в ноябре 2019 старший лейтенант НГУ выдвинул требование гражданину Украины о предоставлении ему 1000 долларов США неправомерной выгоды за беспрепятственное зачисления в списки воинской части НГУ и подписание с ним контракта о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии Украины", — сказано в сообщении.

18 февраля офицера задержали в момент получения взятки.

Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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