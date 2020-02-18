Погоня, преследование, ДТП: в Николаеве задержали гражданина Грузии укравшего из машины барсетку, пока хозяин менял колесо. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"По словам мужчины, о краже барсетки из салона машины ему сообщили случайные свидетели-прохожие, когда он именно менял спущенное колесо. Прохожие рассказали, что увидели, как трое незнакомцев забрали сумку и быстро скрылись на серебристом Audi", — сказано в сообщении.

Свидетели смогли запомнить номер Audi и сообщили его полицейским. Все наряды полиции на этой территории были ориентированы на поиск преступников.

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Полицейские быстро обнаружили Audi, направлявшуюся на выезд из города.

"Двигаясь на большой скорости, злоумышленники не справились с управлением и выехали за пределы проезжей части на перекрестке дорог. Еще несколько сотен метров воры ехали по полю, пока не столкнулись с деревом", — сообщили в полиции.

Когда патрульные подбежали к машине, в салоне уже никого не было. Ремонтировавшие неподалеку дорогу работники указали стражам порядка, куда побежали водитель и пассажиры Audi.

"В результате преследования сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Витовского отдела полиции разыскали одного из воров. Им оказался 28-летний гражданин Грузии", — сообщили в отделе коммуникации полиции.

Иностранца задержали, его подельников разыскивают.

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Полиция расследует производство по ч. 2 ст. 185 (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.