На "Караваевых дачах" в Киеве нашли тело мужчины в разорванной куртке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тело обнаружил машинист одного из проходящих мимо станции "Караваевы дачи" поездов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

При предварительном осмотре врачи констатировали, что на теле мужчины есть травмы. Вероятнее всего, его сбил поезд. На куртке были видны свежие рваные дырки, будто он зацепился о край проходящего состава.

Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Читайте также: Автобус въехал в электроопору в Коростене: водитель погиб, двое пассажиров пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж









