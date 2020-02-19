Женщина с сыном и сообщником продавала метадон на Хмельнитчине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Хмельницкой области.

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Трое жителей райцентра Полонное, среди которых мать и сын, в течение нескольких месяцев занимались сбытом наркотического вещества местным наркозависимым лицам.

Внимание полицейских привлекло то, что на улицах райцентра стало появляться все больше людей в состоянии наркотического опьянения, жалобы на которых поступали от местных жителей. В связи с этим работники полиции провели ряд оперативных и следственных действий, которые вывели их на след наркосбытчиков. В дальнейшем правоохранители осуществили несколько оперативных закупок, которые позволили задокументировать преступную деятельность злоумышленников.

По факту совершения уголовного преступления открыто производство по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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