Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства проверил ход капитального ремонта части помещений больницы. В частности родильного и инфекционного отделений, а также осмотрел уже восстановлено детское отделение.
Директор КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения", главный врач Александр Щур отметил, что после ремонта условия обслуживания пациентов будут значительно улучшены. Вскоре в обновленных кабинетах заработают эндоскопия, бронхоскопия, ЭКГ и УЗИ, которые сейчас проводятся в неприспособленных помещениях.
Президенту также продемонстрировали проект реконструкции инфекционного отделения. По словам председателя Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева, средства на ремонт выделены из местных бюджетов.
Также продолжается ремонт родильного отделения, где будет проведены масштабные работы. Заменяется все инженерное оборудование, водопровод, системы отопления и энергоснабжения. Запуск этого отделения планируют до 1 декабря текущего года.
Во время общения со СМИ после осмотра ремонтных работ Владимир Зеленский отметил, что Бориспольская больница должна быть приведена в надлежащее состояние.
"Мы приехали, и начала строиться больница. Должен быть результат. В июле мы договорились, что эта больница будет сдана за год. Первая часть будет сдана в марте, вторая - в июне, третья - в июле. И останется родильное отделение, которое будет построено до конца года", - заявил Зеленский.
Глава государства также выразил надежду, что люди, которые пользуются услугами больницы в Борисполе, видят постепенные изменения условий.
Напомним, в июле 2019 Зеленский призвал власти Борисполя за год построить новую больницу и пригрозил чиновникам снятием с должностей.