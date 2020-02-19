78-летний мужчина убил и расчленил женщину на Днепропетровщине из-за нежелания отдавать долг, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днеропетровской области.

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Ранее сообщалось, что фрагменты женского тела водолазы вытащили из пруда в Металлургическом районе города Кривой Рог.

Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей долги деньги. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а затем расчленил тело на части и бросил в водоем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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