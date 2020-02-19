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19.02.20 15:34

Погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу в порту Одессы. ФОТО

Погибли 45-летняя сотрудница склада и 22-летний охранник порта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух работников порта "Южный". 45-летняя работница состава и 22-летний охранник порта погибли в результате наезда автопогрузчика, который двигался назад", — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о его правовой квалификации.

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Погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу в порту Одессы 01
Погрузчик насмерть задавил охранника и кладовщицу в порту Одессы 02

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