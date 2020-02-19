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19.02.20 15:44

Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В течение почти двух месяцев курсанты выпускного третьего курса Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия" проходили стажировку на кораблях и в частях Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности курсанты перед выпуском могли закрепить свои знания и навыки на фрегате "Гетьман Сагайдачний", ракетном катере "Прилуки" и на морском сухогрузном транспорте "Горловка". Впервые курсанты колледжа проходили практику на патрульных катерах типа "Island" и на поисково-спасательном судне "Александр Охрименко".

На протяжении всей практики будущие старшины закрепляли теоретические знания, овладевали навыками при выполнении служебных обязанностей по первичным должностям, знакомились с материально-технической базой кораблей национальных ВМС, а также изучали вопросы организации боевой и повседневной деятельности и вахтенной службы.

После выпуска старшины пополнят ряды корабельного состава ВМС Украины и из них 80-90% займут те должности, на которых стажировались.

Напомним, в сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В марте 2019 года главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.

В октябре 2019 два патрульных катера класса Island для украинских ВМС прибыли из США в Одессу.

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Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны 01
Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны 02
Курсанты ВМС впервые прошли стажировку на патрульных катерах типа Island, - Минобороны 03

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