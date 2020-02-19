"Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди выстроили баррикаду у ворот госпиталя. Временно с территории не давали проезда даже съемочной группе, однако, после вызова полиции, отпустили, передает Цензор.НЕТ со ТСН.

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Участники протеста заявили, что "волнуются за своих детей", поэтому не хотят, чтобы в их населенный пункт привозили украинцев из охваченной коронавирусом Ухани.

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Паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов, пишет zaxid.net.

"Если мы отпустим всех больных, кто нас защитит? Больных нет, пустой госпиталь - завозите, кого хотите. Мы будем стоять до конца. У нас другого выхода нет. Потому что мы останемся без работы. Никто ничего не объясняет, сказали эвакуация", - отметила сотрудница госпиталя.

Позже в ЛОГА сообщили, что на базе госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках состоялись учение медиков по готовности больницы к госпитализации больных с китайским коронавируса Covid-19. Эту информацию подтвердило и руководство госпиталя.

"Это происходили симуляционные учения", - отметил в комментарии гендиректор госпиталя Максим Прикупенко.

По его словам, информация о проведении таких учений поступила лишь утром среды, 19 февраля.

"Пациенты, которые должны быть выписаны, были выписаны домой. Всех остальных пациентов при необходимости переводили в другие лечебные учреждения области и города", - отметил Максим Прикупенко.

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"У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово принять людей на карантин. У нас действительно много пациентов", - сказал Максим Прикупенко.















Как известно, против размещения на карантин в их заведениях украинцев, эвакуированных из Китая, уже восстали на Киевщине, Тернопольщине и в той ще Львовской области, но в другом населенном пункте.