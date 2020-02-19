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19.02.20 16:50

Несколько тысяч аграриев в центре Киева требовали отставки Сытника. ФОТОрепортаж

Сотрудники компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" вышли защитить 27 тысяч рабочих мест.

"Около шести тысяч работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" требуют отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, который оказывает давление на украинский бизнес, дающий 27 тысяч рабочих мест людям на селе", - пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Протестующие собрались под Кабинетом министров Украины, где призывали правительство прекратить давление силовых органов на предприятия и ускорить увольнение Сытника, который внесен в национальный реестр коррупционеров.

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Люди приехали практически со всей Украины – предприятия работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны.

Аграрии передали письменное обращение со своими требованиями представителям Кабмина, которые вышли к митингующим по их просьбе. Также сотрудники компании подготовили коробку яиц, на каждом из которых был написан слоган "Сытника - прочь!", однако и в НАБУ, и в Кабмине отказались принять подарок.

Ранее этим утром митингующие пришли под офис НАБУ, однако никто не вышел, чтобы услышать их требования.

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Как сообщила операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток, на сегодняшний день работа компании дестабилизирована. Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу.

По ее словам, люди боятся, что их лишат рабочих мест дома и вынудят эмигрировать на заработки в соседние страны.

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"Наша компания – гордость Украины, которая ежегодно платит 2,5 миллиарда налогов и создает 1% ВВП страны, и она должна быть услышана. Сытник сегодня к нам не вышел и закрыл двери перед нашими сотрудниками. Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца", - сказала она, передав требования аграриев сотрудникам Кабмина.

Позже протестующие перешли под Верховную Раду, где повторили свои требования ускорить увольнение Сытника с должности директора НАБУ. В их поддержку выступили несколько народных депутатов.

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Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, половина Верховной Рады поддерживает отставку директора НАБУ.

"Вы хотите защитить свои зарплаты, свои семьи и свои рабочие места, чтобы продолжать кормить всю страну и весь мир - это правильно, и все мы вместе будем работать над этим. После вашего предыдущего митинга депутаты собрали 216 голосов за увольнение коррупционера – это большинство Верховной Рады. Этот вопрос нужно довести до конца, Сытника - в отставку!" - прокричал он со сцены.

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До этого работники "Укрлендфарминга" и "Авангарда" собрали около 30 тысяч подписей аграриев и неравнодушных граждан с требованием отставки Сытника и передали президенту Владимиру Зеленскому. По словам операционного директора, сейчас компания все еще ожидает ответа.

Ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

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Митинг аграриев под Кабмином

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.

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