Несколько тысяч аграриев в центре Киева требовали отставки Сытника. ФОТОрепортаж

"Около шести тысяч работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" требуют отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, который оказывает давление на украинский бизнес, дающий 27 тысяч рабочих мест людям на селе", - пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Протестующие собрались под Кабинетом министров Украины, где призывали правительство прекратить давление силовых органов на предприятия и ускорить увольнение Сытника, который внесен в национальный реестр коррупционеров.





Люди приехали практически со всей Украины – предприятия работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны.

Аграрии передали письменное обращение со своими требованиями представителям Кабмина, которые вышли к митингующим по их просьбе. Также сотрудники компании подготовили коробку яиц, на каждом из которых был написан слоган "Сытника - прочь!", однако и в НАБУ, и в Кабмине отказались принять подарок.

Ранее этим утром митингующие пришли под офис НАБУ, однако никто не вышел, чтобы услышать их требования.

Как сообщила операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток, на сегодняшний день работа компании дестабилизирована. Детективы НАБУ проводят обыски и допрашивают сотрудников, не имеющих понятия, как их работа связана с личными мотивами Сытника препятствовать успешному бизнесу.

По ее словам, люди боятся, что их лишат рабочих мест дома и вынудят эмигрировать на заработки в соседние страны.

"Наша компания – гордость Украины, которая ежегодно платит 2,5 миллиарда налогов и создает 1% ВВП страны, и она должна быть услышана. Сытник сегодня к нам не вышел и закрыл двери перед нашими сотрудниками. Эти люди борются за свои семьи, любят Украину и хотят здесь работать, и они не позволят, чтобы амбиции одного человека все это разрушили. Нельзя держать на такой должности коррупционера, поэтому мы призываем премьер-министра: доведите дело до конца", - сказала она, передав требования аграриев сотрудникам Кабмина.

Позже протестующие перешли под Верховную Раду, где повторили свои требования ускорить увольнение Сытника с должности директора НАБУ. В их поддержку выступили несколько народных депутатов.

Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, половина Верховной Рады поддерживает отставку директора НАБУ.

"Вы хотите защитить свои зарплаты, свои семьи и свои рабочие места, чтобы продолжать кормить всю страну и весь мир - это правильно, и все мы вместе будем работать над этим. После вашего предыдущего митинга депутаты собрали 216 голосов за увольнение коррупционера – это большинство Верховной Рады. Этот вопрос нужно довести до конца, Сытника - в отставку!" - прокричал он со сцены.

До этого работники "Укрлендфарминга" и "Авангарда" собрали около 30 тысяч подписей аграриев и неравнодушных граждан с требованием отставки Сытника и передали президенту Владимиру Зеленскому. По словам операционного директора, сейчас компания все еще ожидает ответа.

Ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.









Митинг аграриев под Кабмином

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.