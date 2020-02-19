Киевлянин украл автомобиль при помощи эвакуатора, дома у него нашли арсенал оружия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

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Жительница Голосеевского района столицы обратилась к полицейским с заявлением о том, что у нее украли машину. Просмотрев записи с камер наблюдения, те обнаружили, что авто увез эвакуатор.

"Мы установили маршрут следования эвакуатора и обнаружили гаражный кооператив, где мужчина спрятал иномарку. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - 30-летний ранее не судимый киевлянин", - рассказала начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Марианна Комендант.

Когда полицейские пришли домой к мужчине с обыском, то обнаружили у него в квартире оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, номерные знаки и поддельные документы на автомобили, а также устройство для создания магнитных карточек.

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Киевлянина подозревают в незаконном обращении с оружием и незаконном завладении транспортным средством. Если его вина будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.













