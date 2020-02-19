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19.02.20 20:58

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 19 февраля начался с рассмотрения поправок к Закону о рынке земли, а потом депутаты продолжили работу в комитетах.

Парламентский день 19 февраля в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 01

Начало работы

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 02

Смеющаяся "слуга народа " Коваль
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 03

"Слуга народа" Пидласа 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 04

Святослав Юраш - голосование не со своего места 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 05

Депутатский кофе в зале 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 06

Жан Беленюк 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 07

Зевающий "слуга народа" Колев

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 08

Известный участием в парламентских потасовках "слуга народа"  Дмитрук, который не смог назвать имя премьера

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 09

"Слуги народа" Бондаренко и Мотовиловец

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 10
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 11

Сектор фракции "Слуга народа"

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 12

Упавший флажок

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 13
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 14

"Слуга народа" Яцык с коллегами у трибуны


Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 15

"Слуги народа" Бабак и Дмитриева  

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 16

"Слуги народа" Лыс, Шпак и Кисилевский 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 17

"Слуга народа" Сольский 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 18
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 19

"Слуга народа" Загоруйко 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 20

Бондарь из "ЕС"

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 21

Просмотр политического ток-шоу

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 22

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 23

"Слуга народа" Бабий изучает рекомендации ПолитАктиву 

Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 24

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Корниенко 
Важно шокировать публику и сделать податливой инструкции ПолитАктива для слуги народа Бабия и упавший флажок СН, - день работы ВР 19 февраля 25

Секретные разговоры 

Фото - Цензор.НЕТ

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