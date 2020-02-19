В Чернигове простились с офицером-разведчиком "киборгом" Арефьевым (позывной Спартак). ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Арефьев умер 17 февраля в возрасте 47 лет от остановки сердца. До этого он перенес инсульт, который произошел во время выполнения офицером задач в районе проведения ООС. Он долго боролся с болезнью.

На панихиду отпевания, которая прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе, пришло много побратимов, военнослужащих и местных жителей. Похоронили Евгения на Аллее Героев в Чернигове. В последний путь военного провели под залпы салютной команды и музыку гимна Украины в исполнении военного оркестра.





Евгений Арефьев родился 20 января 1973 года в Казахстане. Учился в украинской школе. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище. После сокращения в 1990-х занимался строительными работами. С началом российско-украинской войны добровольцем пошел в военкомат. Служил командиром разведывательного взвода в первом батальоне 79-й отдельной аэромобильной бригады. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го. Позже стал помощником командира батальона по разведке в той же воинской части. В 2016-2017 годах Евгений - уже начальник разведки - помощник начальника штаба батальона 79-й бригады.

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В 2019 году продолжил военную службу в 1-й отдельной танковой Северской бригаде ОК "Север" в должности помощника начальника разведки разведывательного отделения штаба. А с августа прошлого года служил в управлении оперативного командования в отделе военной разведки управления разведки штаба.

За проявленное особое мужество был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, нагрудными знаками Министра обороны Украины "Знак почета" и "За образцовую службу".

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Без сына остались родители, без мужа и отца жена и трое детей, младшему из которых всего полтора года.