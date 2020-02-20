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20.02.20 02:45

Борт с украинцами по дороге из Китая совершил техническую посадку в Казахстане. ИНФОГРАФИКА

Самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранцами совершил техническую посадку в аэропорту Алматы (Казахстан).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс Flightradar24, самолет рейса PQ7302 приземлился в аэропорту Алматы (Казахстан) в 04:37 по местному времени (0:37 по киевскому).

Уже в 05:34 (01:34 по киевскому времени) борт взлетел. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Киева - 08:05 по местному времени.

Борт с украинцами по дороге из Китая совершил техническую посадку в Казахстане 01

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Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

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