В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева началось Шествие Достоинства в память о Небесной Сотне, которое пройдет по маршруту Крепостной переулок - ул. Михаила Грушевского - ул. Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни.
Принимают участие раненые активисты Евромайдана, представители семей Героев Небесной Сотни, представители Самообороны Майдана, участники АТО и ООС и др.
По завершении шествия возле Креста памяти на Аллее Героев Небесной Сотни состоится поминальная панихида и возложение цветов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ